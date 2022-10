Trattori, vendita e affari volano. «Benzina gratis ai dipendenti»

Seicento euro in buoni carburante e 1.200 euro in welfare aziendale. Sono le due novità comunicate al personale dalla proprietà della Sergio Bassan Srl, azienda di Motta di Costabissara che opera nel segmento della vendita di trattori e macchine movimento terra. Due aiuti non di poco conto per i 165 collaboratori, tra dipendenti e agenti, in un periodo particolarmente impegnativo per i conti delle famiglie, con i costi energetici alle stelle e l’inflazione che cresce.

Sostegno ai dipendenti contro il caro energia

La prima metà della cifra riconosciuta come buoni carburante è già stata inserita nelle buste paga di settembre di ogni lavoratore, mentre i secondi 300 euro verranno erogati in dicembre. «È un benefit che vuole essere un sostegno diretto ai nostri collaboratori per far fronte all’aumento generalizzato del costo della vita, con la volontà di mettere i dipendenti al centro delle nostre strategia di crescita e sviluppo», spiega il direttore generale Andrea Scettro.

Il “premio welfare”, già erogato quest’anno, sarà confermato anche per il 2023, sotto forma di una cifra che si aggira intorno ai 1.200 euro e che potrà essere spesa nel corso dell’anno per cure mediche, sostenere costi legati allo studio dei figli, viaggi e spese legate ad attività sportive, a favore dei dipendenti e dei loro familiari.

Azienda in crescita

Bassan è un’azienda in crescita, con in programma l’assunzione di nuovo personale, in totale una ventina di persone. «In tutte le nostre filiali sono presenti cartelli di ricerca personale, il capitale umano per noi è la vera ricchezza dell’azienda - spiega il titolare, Sergio Bassan -. In questo periodo ci sono diversi ruoli con candidature aperte: cerchiamo meccanici da inserire all’interno delle officine, magazzinieri, venditori. Siamo aperti poi a collaborazioni con scuole e università per periodi di stage e tirocini, rapporti che non di rado portano poi ad assunzioni di giovani in azienda».

L’azienda è stata fondata nel 1957 da Piero Bassan, giovane allevatore che aveva intuito l’importanza della meccanizzazione in agricoltura, avviando una prima attività commerciale con i trattori “Lamborghini”. La crescita è stata progressiva, con l’apertura di una seconda sede nel 1964 e un accordo con lo storico marchio Landini nel 1972. Nel 1993 Sergio Bassan, figlio del fondatore, sposta la sede da Dueville a Costabissara e diventa concessionario del colosso americano John Deere. Nel 2016 entra nel settore del movimento terra e stringe un accordo con Kobelco, diventando importatore del marchio giapponese per il Triveneto e per la Sardegna.

Oggi Bassan ha 9 filiali tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e ogni anno quasi 300 trattori nuovi, 180 usati, oltre 250 sistemi di guida satellitare, 350 macchine per il giardinaggio, 200 escavatori Kobelco lasciano i piazzali dell’azienda ed entrano nelle aziende agricole e di contoterzismo del Veneto. Quest’anno l’azienda ha ricevuto il Sigillo “Leader della Crescita 2023” del Sole 24 Ore e ha ottenuto l’Accreditation Elite, entrando così nell’ecosistema per la crescita delle Pmi del Gruppo Borsa Italiana.