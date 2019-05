La carica dei mille al raduno mondiale degli Zarantonello

«Zarantonello, il più bel cognome che ci sia». Recita così l’inno della grande famiglia degli Zarantonello, cantato a gran voce ieri a Torri di Quartesolo, al palalago di Marola, da oltre mille parenti (più o meno stretti) che si sono ritrovati per il 14esimo raduno mondiale degli Zarantonello. Germania, Francia, Svizzera. E ancora: Argentina, Brasile, Stati Uniti. Imprenditori e operai, giovani e vecchi. Sono arrivati da ogni parte del mondo per partecipare all’evento che, dal 1989, raduna centinaia di nuclei famigliari accomunati dal cognome Zarantonello, per una giornata all’insegna della scoperta delle proprie origini. «Il primo raduno l’ha organizzato mio papà, Giovanni Battista Zarantonello - racconta Gianfranco, che vive a Sirmione nel Bresciano ed è uno degli organizzatori della giornata -. Conobbe alcuni Zarantonello di Vicenza, più precisamente della Piana di Valdagno, poi quelli di Novellara a Reggio Emilia, così nacque l’idea di organizzare la prima festa di famiglia, a Pozzolengo, nel bresciano». Un appuntamento che si è successivamente ripetuto con cadenza biennale, allargando sempre di più, edizione dopo edizione, il gruppo dei partecipanti, con raduni organizzati in varie parti d’Italia e perfino all’estero. «Il raduno più bello? Difficile dirlo - commenta Sergio, altro storico organizzatore -. A Vicenza, nel 2007, fu bellissimo, perché riempimmo tutta Piazza dei Signori. Anche il raduno del 2015, a Sirmione, fu qualcosa di incredibile, con oltre 1500 partecipanti. Quello che mi ha commosso di più, però, è quello del 2017, in Brasile. Gli Zarantonello brasiliani ci hanno organizzato una grande festa e non volevano più farci andar via. Parlavano il “talian”, o veneto brasiliano, ed erano molto legati alla loro terra d’origine». Tra i mille Zarantonello presenti ieri a Marola, c’era anche Carlo, 89enne bresciano, “El paron”, il patriarca di tutta la famiglia, preso letteralmente d’assalto dai parenti per le foto ricordo. «Carlo è il patriarca - spiega Gianfranco -, per questo porta con sé il bastone con incisi tutti i soprannomi della famiglia Zarantonello in Veneto. Anche se il nostro simbolo, è la “zoca” di legno». Impossibile, poi, non restare impressionati di fronte all’albero genealogico degli Zarantonello: uno striscione lungo ben 21 metri, che ripercorre la storia della famiglia a partire dal 1547, aggiornato dopo ogni nuova nascita e curato dallo storico Giannino Zarantonello. Dopo il saluto iniziale e la colazione preparata dal gruppo degli Zarantonello di Novellara, capitanati da Paolo, altro pilastro della famiglia, don Fabio (ovviamente Zarantonello pure lui) ha celebrato la Santa Messa, prima del lancio dei palloncini, accompagnato dalle note dell’inno degli Zarantonello, composto (neanche a dirlo) da un altro componente della famiglia. «Perché facciamo tutto questo? Perché in un periodo storico in cui la famiglie si sfaldano, è bello ritrovarsi e stare tutti assieme - conclude Gianfranco -. Alla fine, la scoperta delle proprie radici interessa a tutti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini