Si inaugura la sede degli anziani

Musica e balli sono in programma oggi pomeriggio a Caldogno in occasione dell’inaugurazione ufficiale della nuova sede dell’associazione “Bell’età”. Alle 15, alla presenza del vicesindaco Monica Frigo, è prevista l’apertura dei nuovi spazi nella sala ex Enal in piazza Bruno Viola. Seguirà, alle 15.30, una presentazione dell’associazione, che riunisce gli anziani del paese, e delle attività previste per i prossimi mesi. Spazio alla musica e al ballo, quindi, dalle 16, con la band Sonia Sipario, mentre la giornata si concluderà con un buffet, alle 17.30. L’associazione “Bell’età” conta circa 500 iscritti, i quali potranno utilizzare la nuova sede per le proprie attività. Tra queste, figurano le lezioni dell’Università adulti e anziani, nonché riunioni di approfondimento culturale legate a fatti ed eventi di attualità politica e sociale. Una volta al mese, poi, la sala sarà allestita per la musica e il ballo. Tra i progetti per il futuro, il presidente della “Bell’età” Luigi Michele D’orio punta anche a coinvolgere i giovani per tenere dei corsi dedicati all’uso degli smartphone, strumento di comunicazione i cui segreti sono conosciuti soprattutto dalle nuove generazioni. La sala ex Enal, a disposizione di tutte le associazioni del paese, è stata restaurata dal Comune attraverso un progetto da 640 mila euro. La gestione è stata affidata proprio agli anziani della “Bell’età”. Tra gli interventi portati a termine figurano il rifacimento del tetto, il rinnovo degli impianti e la disposizione di nuovi arredi. La sala, poi, è stata dotata di un moderno impianto audio e video, in modo tale da poter ospitare riunioni e conferenze. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.CA.