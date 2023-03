Si è spenta la nonna di TikTok. Era la più anziana del Veneto

Se n'è andata serenamente, nel sonno. Lucida fino alla fine. È deceduta nella notte tra venerdì e ieri, a Lerino di Torri di Quartesolo, Severina Chiurato, per tutti "Nonna Fina", ovvero la super nonna che, poco più di un mese fa, aveva tagliato l'incredibile traguardo dei 110 anni di età, diventando così la donna più anziana del Veneto. «Venerdì sera aveva un po' di febbre e l'abbiamo messa a letto - spiega Silvia Urbani, nipote di Severina, affezionatissima alla sua nonna ultracentenaria -. Ieri non si è più svegliata. È morta nel sonno e non ha sofferto».

Il traguardo dei 110 lo scorso 4 febbraio

Nonostante l'età molto avanzata, la notizia della morte di nonna Severina ha spiazzato tutti quelli che la conoscevano: come detto, fino all'ultimo, la super nonna classe 1913 ha infatti goduto di una salute di ferro e di una mente lucida. Lo ha dimostrato anche lo scorso 4 febbraio, giorno del suo compleanno, quando ha intrattenuto i suoi ospiti con aneddoti legati ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, facendo poi battute in dialetto veneto e cantando perfettamente a memoria le strofe di alcune canzoni, prima di un brindisi con un goccio di prosecco.

«Mi dispiace tantissimo - le parole del sindaco Diego Marchioro che, da un decennio, in occasione del compleanno di Severina, la omaggiava con un bel mazzo di fiori da parte del Comune -. Ormai ci eravamo abituati tutti alla presenza rasserenante di Severina».

Chi era Severina Chiurato

Nata a Grumolo delle Abbadesse, ma residente a Lerino da una vita, nell'abitazione del figlio Paolo e della nuora Maria, Severina ha sempre lavorato in casa, coltivando la passione per il canto nel coro della chiesa, per il lavoro a maglia e per le sagre di paese. Sposata nel 1934 con Antonio, morto nel 1975, ha avuto 5 figli e 2 sorelle decedute ormai ultra novantenni, a dimostrazione che la longevità è una caratteristica di famiglia.

Nella sua lunga vita, Severina non è sopravvissuta solo ai bombardamenti della guerra, ma anche al temuto Covid. La super nonna ha infatti preso il virus due volte, nel 2020 (con 40 di febbre, quando i medici la diedero per spacciata) e nel 2021, riuscendo sempre a guarire.

La nonna di Tik Tok

Nell'ultimo anno, la veneta più anziana era anche diventata una star di Tik Tok. La nipote Silvia, nei mesi scorsi, ha aperto un profilo sul popolare social network utilizzato prevalentemente da giovani e giovanissimi, dove ha iniziato a condividere brevi video della sua incredibile nonna, tra battute, sorrisi e momenti in famiglia: in breve il profilo di "Nonna Fina" (soprannome dell'ultracentenaria), ha raggiunto i 36 mila iscritti e il primo video, dove Severina si dice dispiaciuta della morte della regina Elisabetta, ha collezionato quasi 5 milioni di visualizzazioni.

Ieri, sul post che Silvia ha pubblicato per annunciare la morte di Severina, sono stati centinaia i followers che hanno dedicato un commento alla mitica nonna, abbracciandola virtualmente e augurandole un buon viaggio.