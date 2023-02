La nonna del Veneto compie 110 anni e spopola su TikTok

Lo scorso anno lo scambio di battute per i saluti era stato il seguente: «Ci vediamo l’anno prossimo Severina». Risposta: «Speriamo». La stessa cosa era successa nel 2021. Stessa scena nel 2020. E Severina Chiurato, oggi ufficialmente la donna più anziana del Veneto con i suoi 110 anni, è ancora qua, a festeggiare un altro compleanno. Con tanta voglia di vivere, accudita amorevolmente dalla sua famiglia, nella casa del figlio Paolo, a Lerino di Torri di Quartesolo, tra musica, preghiere, dolci e… video su Tik Tok.

Il compleanno

Se nel 2023 raggiungere il secolo di vita non fa più così notizia, tagliare il traguardo delle 110 candeline è invece un’impresa che ha ancora dell’incredibile. Lo sa bene Severina, super nonna classe d’acciaio 1913, che proprio oggi fa “cifra tonda”, dopo aver vissuto due guerre mondiali e perfino il temibile Covid, preso ben due volte (la prima con quaranta di febbre, quando i medici la diedero per spacciata) uscendo in entrambi i casi sempre vincitrice. «Sono un po’ emozionata», spiega ridendo, alternando l’italiano al dialetto veneto, appena viene a sapere che un giornalista è venuto a trovarla. L’udito e la vista non sono più dei migliori, e gli acciacchi si fanno comprensibilmente sentire, ma la lucidità dell’ultracentenaria è tutt’altro che compromessa. Vicino il figlio Paolo, 80 anni, con la moglie Maria, e la nipote Silvia, affezionatissima alla nonna, che da anni si prendono cura di lei.

Leggi anche Super Severina: a 109 anni batte due volte il Covid

La famiglia

Nata a Grumolo delle Abbadesse, ma residente a Lerino da una vita, Severina ha sempre lavorato in casa, coltivando la passione per il canto nel coro della chiesa, per il lavoro a maglia e per le sagre di paese. Sposata nel 1934 con il marito Antonio, morto nel 1975, ha avuto cinque figli e due sorelle decedute ormai ultra novantenni, a dimostrazione che la longevità è una caratteristica di famiglia. «Ci chiamavano “le comarine”. Mi hanno sempre detto che la mia famiglia è di origine principesca, nobile», racconta divertita Severina, che ben ricorda anche le bombe della Seconda guerra mondiale: «Quando c’erano i bombardamenti uscivamo di casa e ci nascondevamo nei campi, dietro i pagliai - continua -. Una volta stavo camminando per strada con in braccio mio figlio Paolo, che era piccolo. All’improvviso sono iniziati i bombardamenti e sono finita dentro il fosso, rischiando di schiacciare il bambino».

L’elisir di lunga vita

Ma qual è il segreto che si nasconde dietro a tanta longevità? «La nonna ha sempre avuto un grande entusiasmo per la vita - spiega Silvia -. Le piace tanto stare in compagnia, poi è una donna che non ha mai portato rancore ed è molto credente, prega tutti i giorni e segue la messa in televisione. Poi ovviamente ha un fisico forte, che resiste». E dire che la dieta di nonna Severina, non sembra proprio quella di una persona che ha superato abbondantemente il secolo di vita. «Mangia poco, ma di tutto. Le piacciono tanto le cose dolci e poi beve ancora un po’ di vino a pasto, soprattutto se è un po’ zuccherato. In certe occasioni non rinuncia nemmeno al limoncello o al caffè corretto. L’anno scorso l’abbiamo anche portata alla sagra di Lerino, dove ha mangiato un po’ di salsiccia ai ferri». La musica, come detto, ricopre da sempre un ruolo fondamentale nella vita di Severina. «È sempre stata appassionata di musica, per questo era nel coro della chiesa - continua la nipote, anche lei cantante -. Resta sveglia fino a tardi per ascoltare i concerti di Andrea Bocelli e sa a memoria molte canzoni di cui ricorda perfettamente i testi».

Tik Tok

E oggi, Severina, che riceverà gli auguri anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, tramite un telegramma, e dal sindaco di Torri di Quartesolo Diego Marchioro, è un po’ la nonna di tutti, soprattutto dei veneti. Si, perché Silvia, nei mesi scorsi, ha aperto un profilo su Tik Tok, popolare social network utilizzato prevalentemente da giovani e giovanissimi, dove condivide brevi video della sua super nonna, tra battute, sorrisi e momenti in famiglia: in poco tempo il profilo, chiamato “Nonna Fina” (soprannome dell’ultracentenaria), ha raggiunto i 30 mila iscritti e il primo video, dove Severina si dice dispiaciuta della morte della regina Elisabetta, «Mi dispiace, poareta. 96 anni? Na bea età. Mi so pi vecia de ea», ha collezionato quasi cinque milioni di visualizzazioni.

All’anno prossimo

Dopo aver rinnovato gli auguri, il saluto alla nonnina di ferro non poteva che essere il seguente: «Ci vediamo l’anno prossimo Severina». Risposta: «Eh, speriamo. Se Dio voe». C’è da scommetterci, nonna Severina ci seppellirà tutti.