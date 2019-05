Ambiente e turismo con le risorgive

Risorgono le risorgive. Non è un gioco di parole, ma il risultato di un importante progetto voluto e messo in piedi dal Comune, grazie alla collaborazione della società Aquaprogram, del Consorzio di bonifica Brenta e da Veneto Agricoltura, in sinergia con la Provincia di Vicenza. E proprio tra le mura di palazzo Nievo, ieri è stato presentato ufficialmente il progetto “Risorgive di Bressanvido” che, grazie anche a un corposo contributo economico europeo, punta a riqualificare e rilanciare le preziose fonti d’acqua del territorio. «La nostra zona, ovvero quella di Bressanvido, Pozzoleone e San Pietro in Gu, quest’ultimo nel Padovano, è chiamata “La piccola Olanda” - ha spiegato il sindaco Giuseppe Bortolan -, dove la natura è ancora salvaguardata». Un ambiente dove l’acqua affiora dal terreno in maniera spontanea, attraverso una delle oltre quaranta risorgive sparse sul territorio di Bressanvido. Fonti d’acqua limpida e pura, che nel corso degli anni sono state troppo spesso trascurate e che ora il Comune vuole recuperare e valorizzare, anche in ottica turistica. «Un piano di riqualificazione delle risorgive è stato chiesto a gran voce già nel 2005 dal “Comitato Risorgive” di Bressanvido - continua Bortolan -. Il progetto è iniziato nel 2015 e si concluderà nel 2020. Prevede una riqualificazione dell’ambiente tipico della risorgiva, oltre alla creazione di un percorso di 16 chilometri attraverso dei sentieri che sono stati creati ex novo con dello stabilizzato. I visitatori potranno percorrere questi sentieri in bici o a piedi, immersi nella natura tipica del nostro territorio, ammirando così buona parte delle nostre 43 risorgive». Punto di partenza del tracciato, già percorribile dagli amanti della bicicletta o delle passeggiate, il municipio del paese, dove è stata installata la prima “risorgiva didattica”, dedicata allo studio delle fonti d’acqua spontanea. Costo totale del progetto, 1 milione e 161 mila euro, di cui 696 mila finanziati da un contributo della Comunità europea, 300 mila dal Comune di Bressanvido e i restanti 165 mila dagli altri partner coinvolti. «La Provincia sostiene questo progetto - ha detto Leonardo De Marzo, consigliere provinciale delegato allo sviluppo dell’accoglienza turistica -. La nostra strategia è rilanciare zone rimaste ingiustamente nell’ombra». «Le risorgive di Bressanvido adesso hanno una nuova veste - commenta Alessandro Scuccato, assessore di Bressanvido - e possono essere un elemento attrattivo per il turismo, grazie al loro straordinario ecosistema». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini