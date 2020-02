Nuova barriera Il cavalcavia ora è più sicuro

Lavori in corso lungo la strada regionale 11, nel tratto di Grisignano di Zocco. Negli ultimi giorni, Veneto Strade ha infatti sostituito parte del vecchio guardrail installato nel cavalcavia della frazione di Barbano, tristemente noto per i numerosi incidenti, anche mortali, avvenuti. «Si tratta di una messa in sicurezza - spiega il sindaco Stefano Lain -. Veneto Strade ci ha spiegato che il vecchio guardrail aveva dei problemi di tenuta con i mezzi pesanti, per questo hanno deciso di sostituirlo con una struttura più resistente». Una novità non sfuggita a Franco Sette, storico portavoce dei residenti della zona. «Ora la tenuta del guardrail sarà sicuramente migliore, anche se forse sarà peggio per i ciclisti. Penso anche che ci saranno dei problemi con la visuale. Il vero problema su questo cavalcavia resta però la velocità». • © RIPRODUZIONE RISERVATA