Morto negli Usa, la salma non rientra

È ancora negli Stati Uniti la salma di Gabriele Zaccaria, 38 anni, il giovane di Bolzano Vicentino morto improvvisamente a Charleston, South Carolina, lo scorso 25 aprile. Sono passati trenta giorni dalla tragedia, e ad oggi la sua famiglia non ha potuto ancora avere la consolazione di riabbracciare Gabriele e disporne il rito funebre. Stasera, alle 19, nella chiesa di Bolzano Vicentino verrà celebrata una messa in ricordo del trigesimo dalla morte del giovane, senza tuttavia che ne sia ancora stato celebrato il funerale. Il tutto a causa delle disposizioni del consolato italiano per il rimpatrio delle salme dall’estero e che prevedono che, in caso di decesso, sia stabilita con certezza la causa della morte prima di dare l’ok al rientro in Italia. La causa della morte di Gabriele è stata senza dubbio naturale, come stabilito dal “coroner”, il medico legale, una figura che chi ha un minimo di dimestichezza con i telefilm americani ha imparato a riconoscere. Ma se nella fiction le storie si chiudono in sessanta minuti, per la famiglia di Zaccaria la tragedia prosegue da un mese. «A una prima autopsia è risultato che Gabriele aveva una coronaria occlusa per il 75 per cento e l’altra per il 50 per cento – racconta Simone, uno dei due fratelli di Gabriele -. Ma per conoscere con precisione la causa della morte, occorre effettuare delle analisi tossicologiche e microscopiche sui tessuti». Analisi che, è stato spiegato alla famiglia, «Avrebbero dovuto impiegare dalle sei alle otto settimane ma che non avrebbero creato problemi per il rientro della salma – racconta il papà Luigi -. Invece non è stato così. Il consolato italiano per il South Carolina, che ha sede a Miami, ha detto che per il rientro la causa di morte deve essere identificata con precisione». Un fatto che acuisce il dolore per una perdita già grande. Oltre ad aprire un mondo di complicazioni burocratiche inaspettate. «Il nostro desiderio è quello di cremare Gabriele, per cui il suo corpo deve ricevere un trattamento speciale e trasportato in una cassa di un certo tipo – racconta il fratello -. Cassa che, però, non può essere trattata direttamente dalle pompe funebri perché la legge regionale del Veneto prevede che venga smaltita in un certo modo. L’altro paradosso è che per il Comune Gabriele è come se fosse ancora vivo: finché non arriva il certificato di morte tradotto in italiano, non possiamo nemmeno fermare il loculo». In tutto sono tre le pompe funebri in contatto con la famiglia: «quella negli Stati Uniti, quella che a Milano riceverà la salma e quella che gestirà le esequie qui, a Bolzano Vicentino». Ma il nodo è anche americano, non solo italiano: «Tutto dipende dai tempi che ci metterà la clinica privata a fare questi esami». Gabriele Zaccaria si occupava di allestimenti per uffici come libero professionista, un lavoro che svolgeva prevalentemente all’estero per una ditta di Malo. «Era sempre via, anche per lunghi periodi, fino a tre mesi», racconta papà Luigi. «Trascorreva a casa poco tempo – prosegue mamma Annamaria -. Il giorno prima di morire si era sentito male, aveva vomitato, così il suo collega gli aveva detto di rimanere a casa a riposare, che si sarebbero rivisti alla sera. Rientrato a casa, però, ha trovato Gabriele morto». Una tragedia nella quale, almeno, la famiglia Zaccaria non si è sentita sola. «Dalla sua morte, ogni sera, recitiamo il rosario qui a casa nostra, continueremo per tutto maggio». Intanto si attende di poter riavere Gabriele a casa. «In questi giorni dovevano darci notizie, speriamo di riceverne di buone – afferma il fratello -. Fortunatamente la collaborazione con gli enti americani è massima». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Frison