Via a corsi e laboratori dell’Università anziani

Iniziano domani alle 15 nella sala teatro Oratorio della parrocchia di Longare le lezioni dell’anno accademico 2019- 2020 dell’Università degli adulti e anziani promossa dal Comune di Longare in collaborazione con le amministrazioni di Arcugnano, Castegnero, Montegalda e Nanto. La prolusione ufficiale si terrà giovedì 24 ottobre alle 17 con il laboratorio di lettura espressiva e recitazione dell’Università adulti e anziani di Vicenza. Avviata nel 2007 dalla collaborazione del Comune di Longare e la Fondazione università adulti e anziani, è una realtà dinamica in continua crescita che nell’ultimo anno accademico ha avuto 170 iscritti provenienti da tutto il bacino dei comuni che sostengono il progetto. «Nel corso del tempo – spiega la coordinatrice Raffaella Castagna – è diventata un punto di riferimento per un’ampia fascia di popolazione, affermandosi come progetto educativo e sociale, rappresentando un’occasione per tante persone di rimotivare la vita in una nuova esperienza di apprendimento e di contributo alla collettività». Gli argomenti dei corsi quest’anno sono: Viaggio in Italia: Toscana, buddismo, egizi, arte del territorio, filosofia, poesia del ‘900, idrogeologia del territorio e servizi idrici, meteorologia, cinema, leggere il nostro tempo, sicurezza in casa. I seminari e laboratori decentrati: narrativa, manualità, lettura espressiva e recitativa, ricerca storica, pittura, coro, alfabetizzazione informatica, educazione musicale, falegnameria. La ricerca di storia locale è dedicata a: “Ferie pagate: storia di conquista e solidarietà”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.MAZ.