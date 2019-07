Leoniceni a Grosseto per l’annuale festa del Savoia Cavalleria

C’era anche il gonfalone della città di Lonigo, alla festa annuale del reggimento Savoia Cavalleria svoltasi nella caserma di Grosseto. La delegazione leonicena era guidata dal presidente del consiglio comunale Giorgio Nicolin, giunto in terra toscana assieme ai rappresentanti delle sezioni beriche delle associazioni alpini e cavalleggeri. Ad accoglierli, il comandante del reggimento colonnello Ermanno Lustrino, il quale ha ricordato il legame di amicizia che unisce il Savoia Cavalleria a Lonigo: nel luglio del 1941, prima di partire per la campagna di Russia, i cavalleggeri prestarono giuramento a Lonigo, luogo scelto dal Comando per l’approvvigionamento di cavalli. Giunti in zona di guerra, i soldati del Savoia si resero protagonisti, nella piana di Isbuscenskij, dell’ultima carica a cavallo della storia militare. In ricordo dell’evento, il reggimento ha ottenuto nel 2012 la cittadinanza onoraria leonicena. Il Savoia Cavalleria, tra i reggimenti italiani più antichi, è oggi inquadrato nella brigata paracadutisti “Folgore”, come unità esplorante. A breve una sua aliquota partirà per una missione all’estero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.Z.