Il “Soco” torna in grande stile. Sponsor e tagli contro i rincari

Prima la pandemia da Covid, ora l’aumento fuori controllo dei costi dell’energia. Eppure, nonostante le tante difficoltà e il poco tempo a disposizione per rimettere in piedi la macchina organizzativa, l’Antica Fiera del Soco quest’anno si farà. La più antica e partecipata manifestazione fieristica del Veneto, che per il passato ha attirato anche 850 mila visitatori, dopo due anni di stop forzato, è dunque pronta a tornare per animare le vie di Grisignano, da venerdì 9 a giovedì 15 settembre. Un’edizione che gli organizzatori, ieri mattina, durante una conferenza stampa, non hanno esitato a definire «della rinascita e della ripartenza». Ripartire, però, non è sempre facile, specie dopo due edizioni di fila sospese.

«Due anni di stop ci hanno condizionato e la ripartenza ha avuto le sue difficoltà - ha esordito Renzo Lotto, già sindaco di Grisignano e ora presidente dell’Antica Fiera del Soco Srl, società messa in liquidazione durante gli ultimi due anni -. Era inoltre importante mettere in piedi una manifestazione degna del suo nome e in tempi brevi». Se normalmente, infatti, la Fiera viene organizzata a partire dalla fine dell’edizione precedente, quindi già dal mese di ottobre, quest’anno la decisione di fare la manifestazione è stata presa solo a fine aprile. «C’erano ancora tante incertezze legate alla pandemia e molti operatori erano dubbiosi. C’era però anche tanta voglia di ripartire e con il nuovo consiglio di amministrazione abbiamo lavorato molto per riuscire a rimettere in piedi tutto».

Se inizialmente una delle ipotesi era quella di organizzare una Fiera del Soco in forma ridotta, in realtà il programma di quest’anno non è troppo diverso da quello delle edizioni passate, con la presenza confermata del luna park, della mostra espositiva, delle centinaia di bancarelle, degli spettacoli e degli stand gastronomici. «Ci saranno un paio di stand gastronomici in meno e mancherà qualche operatore alla mostra espositiva - precisa Lotto -, ma per il resto la Fiera del Soco sarà quella delle precedenti edizioni».

Come detto, uno degli ostacoli più insidiosi è stato quello dell’aumento dei costi dell’energia: «Sappiamo tutti del problema dell’inflazione e delle bollette dell’energia. Anche la scorsa settimana abbiamo avuto degli aumenti del 25 per cento. Abbiamo dunque fatto dei tagli alle spese e chiesto una mano agli sponsor, perché non va dimenticato che la nostra è una società pubblica, che non può permettersi di creare grossi buchi nei bilanci».

Nell’edizione “della ripartenza”, il cui taglio del nastro è previsto sabato mattina, al ristorante Al Zocco, non mancheranno poi alcune novità, come l’iniziativa “Passione Veneta”, organizzata in collaborazione con l’Arav, con protagonisti quattro importanti caseifici veneti in uno degli stand gastronomici: «Abbiamo l’opportunità di incontrare migliaia di persone - il commento di Floriano De Franceschi, presidente di Arav -, e di costruire così un rapporto tra produttore e consumatore». Parole di soddisfazione da parte del sindaco Stefano Lain, «perché per Grisignano la Fiera è un simbolo, un riconoscimento. Era importante dare un segnale forte e ripartire dopo due anni di sospensione forzata».