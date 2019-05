L’alveare come modello di sostenibilità Un incontro

Dopo il concorso di gennaio, “Ambientiamoci” diventa rassegna di appuntamenti dedicati alla tutela dell’ambiente per ricordare Stefano Dal Cengio. I valori della guardia provinciale, guida naturalistica, attivista di WWF, Lipu e di diversi comitati per la salvaguardia del territorio, scomparsa lo scorso settembre all’età di 60 anni, verranno ricordati con tre eventi che prenderanno il via questa sera. Alle 21 il centro Arnaldi di via Rossi ospiterà l’incontro “Come l’ape... così il saggio dimori nel mondo – L’alveare come modello di sostenibilità” con l’entomologo Paolo Fontana. Il 30 maggio l’iniziativa si sposterà al cinema Busnelli per la proiezione del film “Asfalto”, sulla superstrada Pedemontana Veneta, e il dibattito con il regista Dimitri Feltrin. La rassegna terminerà il 6 giugno al centro Arnaldi con l’incontro “Storie di piante – Divagazioni sul ripristino di habitat nel Veneto” a cui interverrà Roberto Fiorentin. Il programma è stato realizzato dall’associazione culturale Dueville Più Verde (Dal Cengio è stato uno dei fondatori), Agorà Onlus e Lipu con i Comuni di Dueville e Montecchio Precalcino. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.