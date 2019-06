Contributi a favore delle famiglie numerose

Il Comune ha aderito ai tre bandi emanati da Venezia e che consentono l'assegnazione di contributi a favore dei nuclei familiari numerosi, con figli rimasti orfani di un genitore e di famiglie monoparentali e con genitori separati o divorziati che si trovano in situazione di difficoltà che abbiano uno o più figli minori che non hanno ancora concluso la scuola dell'obbligo. Per poter presentare domanda si deve essere residenti in Veneto, oppure in possesso di un permesso di soggiorno valido ed efficace, e con un reddito Isee che non sia superiore a 20 mila euro. Per poter partecipare ai bandi è necessario presentare la domanda entro le 12.30 del 23 agosto al municipio, completa dei documenti richiesti che si trovano sul portale regionale. «Dopo un periodo di relativa calma – afferma il sindaco di Creazzo, Carmela Maresca che detiene anche l’assessorato al sociale – nell’ultimo periodo sono tante le richieste che arrivano in municipio da parte di famiglie, o persone, in gravi difficoltà economica che chiedono aiuto per pagare bollette o affitti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.