Veneto che legge La linea guida è la creatività nei viaggi

Anche quest’anno il Comune ha aderito alla maratona di lettura “Il Veneto Legge”, promossa dalla Regione. La manifestazione bissarese avrà come filo conduttore un tema molto speciale, “La creatività nel viaggio: dalla parola alle immagini, al movimento, all’invenzione”. Si partirà oggi alle 15, nelle sale del centro culturale “Elisa Conte”, con un incontro su “Leonardo da Vinci. Il genio e il suo tempo” a cura di Mario Guderzo critico d’arte. Venerdì 27 settembre, alle 9, in biblioteca sono stati organizzati i laboratori di disegno “Il Piccolo Principe, dalla parola all’immagine”, per le classi prime della scuola primaria, condotti dall’esperta Emanuela Campi. Sempre venerdì 27, alle 16, nella palestra della scuola primaria in via Dante, ci sarà il laboratorio di yoga per bambini dai 7 agli 11 anni, condotto da Letizia Belluno. «Un’altra opportunità che abbiamo voluto indirizzare ai giovanissimi per far nascere in loro un amore duraturo verso il libro –spiega il sindaco Maria Cristina Franco-. Insieme alla possibilità di concretizzare i messaggi attraverso l’espressione artistica, che spazia dall’immagine al movimento». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

V.M.