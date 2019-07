Temporali e aria più fresca in arrivo nel cuore dell’estate

Nel cuore dell’estate in arrivo un’insolita perturbazione con nubifragi, forti temporali e anche neve sulle Alpi oltre i duemila metri: a parlare è il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo sottolineando che «un vortice ciclonico proveniente dall’Europa centrale causerà il transito di un’intensa perturbazione sul nostro Paese con forti piogge e un brusco calo delle temperature». Il meteo migliorerà da martedì, ma giovedì nuovi temporali al nord. Ecco nel dettaglio le previsioni di Arpav Veneto per i prossimi giorni. Domani al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, nel pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti. In serata nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso. I temporali, inizialmente da locali ad estesi, tenderanno a cessare quasi ovunque. Rispetto alla giornata di ieri, le temperature saranno in aumento di notte e in calo di giorno in alta montagna: valori sotto la media Venti. Domani, martedì, cielo sereno o poco nuvoloso con precipitazioni assenti. Tregua anche mercoledì con cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con rovesci e temporali locali pomeridiani sulle Prealpi e sparsi sulle Dolomiti. Temperature in aumento. Da giovedì una nuova perturbazione raggiungerà il Veneto con nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Dal pomeriggio piogge sparse sui monti e locali sulla pianura. Tra mercoledì e giovedì, la caratteristica meteorologica saliente sarà l'aumento delle temperature verso valori nella norma del mese. • © RIPRODUZIONE RISERVATA