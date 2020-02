San Valentino goloso A cena da Lovise con la Guida del GdV

Ritornano le serate dedicate alla buona cucina e alla presentazione della “Guida alle Eccellenze enogastronomiche Vicentine” in vendita nelle edicole e alla libreria Galla in centro a Vicenza. La prima tappa del 2020 è dedicata agli innamorati e a una trattoria classica, che promuove e valorizza la cucina della tradizione e con una storia centenaria. Venerdì 14, San Valentino, la trattoria Lovise di Costabissara proporrà una cena in collaborazione con Il Giornale di Vicenza e Enogamma di Thiene. Il costo della serata, compreso l’abbinamento dei vini e una copia della guida, è di 40 euro a persona. Molto interessante il menu, un viaggio tra mare e terra che inizia con un antipasto di polenta funghi e capesante abbinato a Cà Rovere Brut Metodo Classico Millesimato 2013. Primi: Risotto all’astice e Ravioli fatti in casa con gamberoni con Colle dei Tigli Bianco del Veneto IGT 2018 Cantine Lenotti. Secondi: Filetto di branzino al forno con patate con Caliverna Veneto IGT 2017 (vendemmia tardiva) Virgilio Vignato, Tagliata di carne ai ferri con Nero del Lago 2019 Malavasi. Contorni misti. Dessert: Semifreddo al mandorlato fragole cioccolato caldo con Dindarello Veneto IGT 2018 Maculan. I vini abbinati al menu sono stati selezionati e forniti da Enogamma di Thiene, la più importante enoteca della provincia, dedicata ai ristoranti, alle aziende e ai privati. Alla serata sarà presente la titolare Francesca Genovese che sarà a disposizione per spiegare in dettaglio gli abbinamenti. Prenotazione tavoli telefonando allo 0444.971026, costo 40 euro. •

AL.TO.