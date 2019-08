Addio a Zoppelletto Se ne è andato lo storico allenatore

Sono previsti per oggi, alle 9, nella chiesa parrocchiale, i funerali di Antonio Zoppelletto, 81 anni, autentico punto di riferimento per la comunità grumolese. Conosciutissimo nel mondo del calcio locale, Zoppelletto, per tutti Toni, che lascia la moglie Carla e la sorella Mariuccia, giocò come portiere per molti anni, militando anche nel Valdagno, per poi diventare allenatore. Fu tra i fondatori del Grumolo Calcio alla fine degli anni Settanta e come mister allenò numerose generazioni di giovani promesse del pallone, arrivando perfino a vincere il campionato regionale degli allievi: un’impresa non da poco, per una piccola squadra di provincia come il Grumolo. Idraulico prima e poi lavoratore alla Beltrame, Zoppelletto è stato anche un ex socialista, vicino alla vita politica del paese come consigliere di minoranza per diversi mandati. «Con Toni Zoppelletto se ne va una parte della storia di Grumolo - ricorda l’ex sindaco Flavio Scaranto -. Anche se era in minoranza, svolgeva il suo ruolo di consigliere con grande impegno, in maniera attiva e propositiva. Si impegnò molto, ad esempio, per trovare i finanziamenti per la costruzione dei sottopassaggi ferroviari presenti sul nostro territorio». Parole di stima anche da parte dell’attuale sindaco Andrea Turetta: «Condoglianze da parte mia e dell’amministrazione comunale ai famigliari e ai parenti di Antonio. Avevamo idee diverse, ma c’è sempre stato grande rispetto tra di noi. Con la morte di Toni Zoppelletto, Grumolo delle Abbadesse perde una figura storica». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.M.