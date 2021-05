Chiara, madre di 6 figli e un cuore per i malati. La sua vita è un esempio

È mamma e lavoratrice pendolare e, come tante donne, divisa tra famiglia e impegni fuori casa, sempre in bilico tra le mille cose da fare e il tempo che manca. Una sfida che Chiara Canova, 37 anni, di Camisano Vicentino coglie ogni giorno con serenità, passione e dedizione verso gli altri. Perché Chiara è madre di 6 figli, tra gli 11 e i 3 anni, e fa l’infermiera all’Istituto oncologico Veneto di Padova, luogo di sofferenza e di speranza, che l’ha scelta come testimonial per la Festa della mamma, simbolo di «come si possano coprire più ruoli, tutti con determinazione e sguardo positivo nei confronti della vita».

«Sono una persona normale, con una vita normale - quasi si schernisce Chiara a chi la indica come un’eroina del quotidiano -. Essere mamma mi aiuta ad essere infermiera e essere infermiera mi aiuta a essere mamma».