Consigliere a scuola per gestire al meglio l’amministrazione

Imparare i segreti per gestire al meglio la macchina amministrativa. È stato uno degli obiettivi del corso di alta formazione politica al quale ha partecipato il consigliere comunale di Caldogno Gabriele Toniello. L'esponente della maggioranza, che è titolare delle deleghe allo sport e al risparmio energetico, è stato tra i dieci partecipanti al corso Nozioni e strumenti per il politico, il primo, nel suo genere, organizzato in Italia. L'iniziativa è stata organizzata dal dipartimento di scienze politiche dell'Università di Padova. «Occorre l'umiltà di riconoscere che non si può pretendere di essere a conoscenza di tutti i complessi meccanismi legati ad un ruolo politico – sottolinea Toniello, 29 anni -, quindi sono necessari l'impegno, la serietà e la volontà di imparare per poi rendere alla società un servizio qualificato, quindi più efficace e davvero utile ai cittadini». Il consigliere Toniello, che ha ricevuto il plauso del sindaco Nicola Ferronato, è impegnato anche con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.CA.