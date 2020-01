Incontri pubblici insieme agli astrofili per scrutare il cielo

Sotto le stelle con il naso all’insù, a godere della magia del cielo. Riprendono ad Arcugnano, all’Osservatorio astronomico “Giancarlo Beltrame” in via Santa Giustina, gli incontri aperti al pubblico, del gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti”, dedicati all’osservazione pubblica del cielo notturno fatto di stelle, pianeti e galassie. Il gruppo rinnova anche quest’anno la propria missione divulgatrice, organizzando, ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30, con ingresso libero, un viaggio affascinante e coinvolgente alla scoperta del cosmo, per cui non è necessaria alcuna prenotazione. Un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo, per affacciarsi alla scienza più antica del mondo. Durante le sessioni di osservazione, verranno spiegati quei fenomeni che hanno da sempre affascinato l’umanità fin dai tempi più remoti. Un viaggio alle porte di Vicenza, in un luogo in cui si sta sospesi tra cielo e terra, per gli appassionati, per chi vuole cimentarsi per la prima volta ad osservare le meraviglie della volta celeste. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.L.