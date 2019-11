Il sentiero risistemato da chi ne usufruisce

Tutti insieme, appassionatamente, per ripulire e sistemare la strada sterrata a Perarolo di Arcugnano in località via Righi, molto frequentata perché conduce a posti in cui c’è una bellissima visuale sui Colli Berici. Un’iniziativa promossa dal gruppo “Escursionisti su ruote Veneto” che ha trovato il pieno sostegno dell’Amministrazione e di numerosi residenti. «La nostra associazione è stata fondata qualche anno fa ed io sono il coordinatore su Vicenza», commenta Marco Valle. «Ci occupiamo di creare una cultura tra gli escursionisti che vanno su ruote – bici a pedali, bici elettrica, moto – basata sul rispetto del territorio. Al tempo stesso promuoviamo degli interventi di manutenzione. Usiamo il territorio, quindi crediamo sia giusto anche dare un contributo al suo mantenimento. L’Amministrazione di Arcugnano, ci tengo a sottolineare, è stata la prima a capire il nostro intento ed a darci supporto: ci hanno fornito il materiale col quale poi abbiamo sistemato la strada». Un lavoro iniziato dalla stesura dello stabilizzato, chiudendo le buche e ripristinando la strada dall’usura dovuta al passaggio di trattori e dalla pioggia. Sistemata la parte di strada bianca, i volontari si sono addentrati nel bosco e hanno assestato anche il sentiero tagliando i rami, pulendo e bonificando una grande pozza d’acqua, pericolosa in un posto dove c’è molto passaggio. «Eravamo in dodici persone dell’associazione – prosegue Valle – alcuni provenienti da Padova, altri da Rovigo e altri ancora da Vicenza. Questo è stato il primo appuntamento ad Arcugnano e spero ce ne saranno molti altri, magari anche con più partecipazione. Ci teniamo a coinvolgere anche i gruppi di mountain bike ed allargare l’invito a partecipare a queste iniziative a quanti più volontari possibile». Soddisfatto anche il sindaco Paolo Pellizzari. «Lo spirito con cui l’associazione ci ha contattati è questo: noi usufruiamo dei sentieri per le nostre biciclettate, quindi vogliamo metterci a disposizione per contribuire alla manutenzione di questi sentieri. Che dire, noi ne siamo stati felici. Ben venga tutto ciò che contribuisce a mantenere pulito ed in ordine il nostro territorio ed a renderlo praticabile». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

