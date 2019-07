Vola in moto sul rondò Grave un militare Usa

Perde il controllo della moto, colpisce lo spartitraffico, attraversa la rotatoria e piomba addosso a un’auto ferma per la precedenza. È ricoverato al San Bortolo in gravi condizioni un militare americano della Setaf, V.J.D. di 41 anni, originario di Lawton, Oklahoma, che l’altra notte verso le 22.30 è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente lungo la Sr 11. Lo schianto è al vaglio della polizia locale “Unione Terre del Retrone” e stando a una prima ricostruzione lo statunitense, in sella a una Bmw 1200, stava percorrendo la strada da Vicenza in direzione Verona. Arrivato in prossimità della rotatoria accanto al negozio di materiali da costruzione, Bricoman, il centauro avrebbe frenato per quasi centro metri. Ed è allora che ha perso il controllo della moto, colpendo prima lo spartitraffico e poi avrebbe letteralmente oltrepassato il rondò, invadendo quindi la corsia opposta e carambolando addosso ad una Lancia Ypsilon, condotta da F.R.R.E. di 54 anni, originario del Benin e residente a Vicenza, che si era fermato alla rotatoria per dare la precedenza. I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti e il militare è stato trasportato dal Suem 118 al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo berico con diverse ferite. Sono intervenuti anche una pattuglia della polizia locale, i carabinieri di Altavilla e la polizia militare della Setaf. «Andava ad altissima velocità – hanno spiegato alcuni testimoni – sembrava un proiettile. Lo abbiamo visto sfrecciare e poi abbiamo sentito il botto». Spetterà alla polizia locale, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere, ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. È il terzo incidente che si verifica nel giro di 20 giorni sulla Regionale con il coinvolgimento di motociclisti. A metà mese due giovani sono finiti in ospedale dopo aver tamponato un veicolo che stava svoltando su via Olmo e solo la scorsa settimana si è verificato il secondo sinistro. «Intendo organizzare un incontro con Veneto Strade e con il comandante della polizia locale – afferma il sindaco Carlo Dalla Pozza – per analizzare le criticità del tratto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Fadda