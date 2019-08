Morto il motociclista ferito in Sardegna

Non ce l’ha fatta Ugo Capa, il motociclista di Altavilla rimasto coinvolto oltre due mesi fa in un incidente in Sardegna. Capa, che aveva 62 anni, è spirato venerdì nell’ospedale di Olbia dove era ricoverato dal 19 maggio a causa delle gravi lesioni dovute allo schianto lungo la SS 131. Stava per imbarcarsi nel traghetto che, insieme ai suoi amici del Motoclub “Amici del Triveneto” di cui faceva parte da alcuni anni, lo avrebbe riportato nella terraferma. Era l’ ultimo viaggio in sella alla sua Ducati, poi avrebbe smesso. Lo aveva promesso alla figlia Giorgia. «Solo un ultimo viaggio – aveva detto – poi smetto e metto in vendita la moto». Un viaggio in allegria e in compagnia per un motoraduno, alla scoperta delle bellezze della terra sarda che, invece, quasi all’ultimo momento si è trasformato in una tragedia. Erano circa le 19.30 di domenica 19 maggio quando il gruppo di vicentini stava percorrendo la strada statale. Mancavano pochi chilometri per arrivare al porto e, all’altezza di uno degli svincoli per Loiri Porto San Paolo: Capa avrebbe all’improvviso perso il controllo del suo mezzo, forse per un malore improvviso, finendo sull’asfalto. Uno dei compagni di viaggio, Enrico Lachin, non era riuscito ad evitarlo e gli era finito addosso con la sua due ruote. Nello schianto la gamba destra di Capa aveva subìto delle gravissime lesioni in particolare all’arteria femorale. I primi soccorsi ai due feriti erano stati prestati dagli altri centauri che facevano parte del gruppo vicentino, Angelo Iagrossi e Andrea Neffari. In particolare Iagrossi, luogotenente dei carabinieri in servizio al Coeaspu di Vicenza, era riuscito a stringere una cintura intorno alla gamba del compagno di viaggio ed impedire che l’emorragia arteriosa gli fosse fatale. «I soccorsi e l’ambulanza sono arrivati in pochissimi minuti – hanno poi raccontato – era a soli cinque chilometri e hanno trasportato Ugo ed Enrico, anche lui ferito ma che non in pericolo di vita, in ospedale». Fin da subito i sanitari si sono resi conto che il più grave era l’altavillese, sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni si sono mantenute stabili, seppur critiche, nelle settimane successive e i medici avevano riscontrato un lieve miglioramento del quadro clinico pur rimanendo sempre prudenti. Un miglioramento che aveva fatto sperare ai suoi familiari di poterlo riportare a casa, non appena fosse stato possibile. Invece la scorsa settimana lo stato di salute è peggiorato sempre più e il cuore di Capa ha smesso di battere nonostante tutti gli sforzi dei sanitari. «Siamo sconvolti – affermano gli amici del Motoclub – doveva essere un bel viaggio, un momento di allegria e serenità. Ugo era uno di noi, amava le moto, la sua era una passione sana e senza correre rischi. Siamo vicini alla famiglia». Il funerale sarà celebrato giovedì alle 15 alla chiesa del Redentore. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Fadda