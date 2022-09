Vittoria dona i capelli alle donne che combattono contro il tumore

Anche se non è il primo caso di una simile generosità accaduto in Veneto, quello della piccola Vittoria Viero, bimba di 10 anni, con una grande passione per l'inglese e per i viaggi, ha tutte le caratteristiche per diventare un esempio di altruismo e grande empatia per molti. È successo che Vittoria, ragazzina tutta pepe ed energia, alunna iscritta alla quinta elementare delle scuole di Molvena, frazione di Colceresa, lo scorso agosto ha deciso di tagliarsi i lunghi capelli castani per alleggerire la chioma e patire meno il caldo. La piccola, che è pure parecchio sveglia, aveva sentito da mamma Sonia che altre bambine negli scorsi mesi avevano donato le loro trecce a delle associazioni, che poi avevano utilizzato i capelli per produrre parrucche da donare alle malate oncologiche.

Vittoria ha donato i capelli a chi combatte il cancro

«Ho pensato che sarebbe stato uno spreco buttare via i miei, siccome sono anche davvero belli e ci ho messo tanto impegno per farli crescere sani - spiega -. E anche che sarebbe stato bellissimo donare un sollievo a una donna che soffre, allora con la mamma ci siamo messe alla ricerca di un'associazione che ci potesse aiutare, anche dandoci la certezza che i miei capelli avrebbero fatto davvero del bene. E ci siamo riuscite». In effetti, quanto accaduto lo scorso mese a Bassano ha avuto quasi del miracoloso.

Parrucche per le donne malate oncologiche

«È davvero sembrato che la generosità della piccola Vittoria abbia innescato un meccanismo che finalmente ci ha permesso di avviare il progetto delle parrucche per le nostre malate oncologiche - spiega Gianni Celi, presidente dell'Associazione oncologica San Bassiano onlus, che opera in tutto in territorio dell'Ulss 7 e ha sede a Cassola - Da questa prima treccia siamo finalmente riusciti ad attivare il progetto che da ora ci consentirà di confezionare parrucche con capelli veri, per ridare dignità alle donne che purtroppo li perdono durante le terapie necessarie a sconfiggere la malattia».

Il collante di questo piccolo "miracolo" è stato Stefano Facchin, presidente del consiglio comunale di Bassano, amico di Sonia Guglielmi, mamma della piccola Vittoria, ma anche fratello di Alessandra, mancata dieci anni fa, all'età di 42 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore. «Quando mi hanno chiesto aiuto - spiega Facchin - per la prima volta ho trovato la forza di tirare fuori dal cassetto la parrucca che utilizzava mia sorella, e ho capito che bisognava assolutamente fare in modo che il grande gesto di Vittoria andasse a buon fine, quindi ho contattato l'associazione Bassano Onlus, e tutto si è magicamente incastrato».

Una parruccaia per l'Associazione oncologica S. Bassiano

Proprio in quegli stessi giorni, la vicepresidente Bernardina Faoro, era entrata in contatto con Giada Pigatto, parruccaia professionista residente a Thiene, che si era messa a disposizione dell'associazione per il confezionamento delle parrucche. «Era da tempo - spiega Faoro - che avevamo richieste per donazioni di capelli, ma non avevamo la certezza che quei doni, affidati ad altre ditte che confezionano parrucche, venissero effettivamente donati alle donne oncologiche. Per questo fino ad ora abbiamo scelto di rinunciare.

Giada vuole abbracciare chi indosserà i suoi capelli

Poi con Vittoria e Giada tutto ha trovato il senso efficace e garantito che cercavamo, e finalmente il nostro progetto può partire». Una parrucca con capelli veri, può arrivare a costare anche 3 mila euro, e il costo principale è proprio legato al crine naturale. Questo il valore del gesto della piccola Vittoria. Ora Giada Pigatto confezionerà la parrucca che verrà donata a una donna che sta combattendo contro il male, e Vittoria ha già espresso il desiderio di volerla abbracciare mentre indossa il suo regalo. «Spero che in tanti scelgano di seguire il mio esempio - conclude - Tanto a noi poi i capelli ricrescono, per me, se possiamo aiutare qualcuno, vale davvero la pena tagliarli e far sorridere una persona che sta male e non può avere nemmeno questo conforto».