Studenti “Tutti per l’acqua”

“Tutti per l’acqua”, oggi è una giornata di festa in Valbrenta all’insegna dell’educazione ambientale per 300 studenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. È infatti in programma la discesa in gommone lungo il Brenta dalle Grotte di Oliero e la premiazione del concorso organizzato dai gestori di Viveracqua. Sarà la quarta edizione della giornata di educazione ambientale “Tutti per l’acqua” organizzata da Viveracqua e dedicata alle scuole del territorio con la premiazione del concorso promosso dai gestori del servizio idrico integrato. Quest’anno il regolamento prevede la realizzazione di spot audio e video di un minuto sul tema “Bevi l’acqua del rubinetto”. La giornata di festa inizierà con la discesa degli studenti lungo le acqua del fiume con la collaborazione delle guide professioniste di Ivan Team - Centro Nazionale Rafting e Canoa sul fiume Brenta. L’arrivo è previsto alla Casa sul Fiume e a seguire ci sarà la premiazione del concorso con la consegna degli attestati alle scuole partecipanti e il pranzo nel parco delle Grotte di Oliero.