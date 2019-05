«Olio, lavoro prezioso nel territorio pedemontano»

Con l’ingresso di Maser e Monfumo, cresce in Veneto la famiglia delle Città dell’Olio. E con undici Comuni associati in Veneto, si potrà costituire un coordinamento regionale. Un risultato, questo, che ha visto Pove in prima linea negli ultimi mesi per arrivare alla costituzione di un “parlamento” dei centri olivicoli. La stessa Pove che con l’ingresso dei due paesi trevigiani si candida a riferimento per la produzione nella Pedemontana del Grappa. «È una soddisfazione - fa sapere l’Amministrazione comunale - veder crescere il numero di Comuni veneti associatisi alle Città dell’Olio italiane. Se poi leggiamo i dati complessivi, la produzione regionale negli ultimi due anni è più che triplicata, da 1.100 a 3.500 tonnellate di olio». L’allargamento al Trevigiano è stato salutato dai vertici nazionali dell’associazione Città dell’Olio. «Siamo molto grati a Pove per il lavoro prezioso svolto nel coinvolgimento dei soci nelle iniziative promosse dall’associazione - commenta il presidente delle Città dell’Olio, Enrico Lupi -. L’attaccamento agli obiettivi dell’associazione è un valore aggiunto per la nostra rete e siamo certi che Pove anche in futuro sarà un punto di riferimento». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.P.