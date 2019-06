Interruzione in Trentino Bus fra Pergine e Levico

Una frana in Trentino ha creato problemi per buona parte della giornata di ieri sulla linea ferroviaria Bassano-Trento. Lo smottamento è avvenuto verso le 13 e ha interessato la massicciata tra la stazione di Caldonazzo e quella di Levico. A segnalare il movimento franoso, è stato il macchinista del treno regionale 5413, che fa la spola fra Trento e Borgo Valsugana: si è accorto che non si poteva far procedere i treni in sicurezza. Ciò ha portato all’interruzione del traffico dei treni tra Caldonazzo e Levico. Come previsto dai protocolli, Trenitalia ha attivato quindi il servizio di bus sostitutivi fra Pergine e Levico. Per ripristinare la situazione, sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e della Provincia di Trento. Tra Bassano e Levico, il servizio su rotaia è stato sempre garantito. Naturalmente, giunti a Levico (o a Pergine per chi veniva da Trento) gli utenti hanno trovato un autobus. Si ipotizza una risalita di acqua sorgiva che ha dilavato la massicciata sotto i binari. La situazione dovrebbe tornare alla normalità oggi intorno alle 13. •

E.S.