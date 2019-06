In 300 a fare rafting con “Tutti per l’acqua”

Gran successo per “Tutti per l’acqua”, quarta edizione della giornata ambientale organizzata da Viveracqua. Quasi trecento studenti delle scuole elementari e medie del Veneto hanno percorso il fiume Brenta dalle Grotte di Oliero fino alla Casa sul Fiume. Accompagnati dalle guide fluviali di Ivan Team, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza emozionante e avventurosa che ricorderanno a lungo. «È stata una bellissima giornata durante la quale gli studenti si sono divertiti - commenta Monica Manto, vicepresidente di Viveracqua -. I gestori di Viveracqua sono impegnati quotidianamente per portare nelle case acqua sicura e di qualità e sono convinta che questa giornata di educazione ambientale possa contribuire a far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza che l’acqua non va sprecato». Al termine della discesa lungo il Brenta c’è stata la premiazione del concorso promosso dai gestori del servizio idrico integrato che prevedeva di realizzare spot audio e video di un minuto sul tema “Bevi l’acqua del rubinetto”. Le scuole premiate per il territorio di Viacqua sono la primaria "Fusinato" di Velo d'Astico con la classe 4A e la primaria "Cracco" di Novale Valdagno con la classe 4A; la partecipazione alla giornata ambientale è uno degli atti conclusivi del progetto "Acqua Oro Blu", che ha portato le scuole vicentine a conoscere da vicino come funziona il sistema di acquedotto, fognatura e depurazione. Tra gli ultimi eventi legati ad "Acqua Oro Blu", visite premio alle Risorgive del Bacchiglione per tutte le altre classi partecipanti al concorso. Giovedì la terza classificata al concorso di Viacqua - la primaria San Benedetto di Schio - parteciperà a un'esperienza in packrafting sul Bacchiglione. Per il territorio di Acquevenete, premiata la primaria “Pascoli” di Campiglia dei Berici con la classe prima. Viveracqua è la società consortile tra 12 gestori del servizio idrico integrato di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per un totale di 593 Comuni e 4,8 milioni di abitanti serviti. I soci sono: Veritas, Acque Veronesi, Etra, Viacqua, Acquevenete, Alto Trevigiano Servizi, Piave Servizi, Livenza Tagliamento Acque, Bim, Azienda Gardesana Servizi, Acque del Chiampo e Medio Chiampo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA