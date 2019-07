Città dell’olio, nasce coordinamento regionale

Lunedì 22 alle 15 a Pove nell’ufficio del sindaco, alla presenza del presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio Enrico Lupi, del direttore Antonio Balenzano e del consigliere nazionale Orio Mocellin, si eleggerà il primo coordinamento Regionale, composto da un coordinatore regionale e tre vice coordinatori di cui uno vicario. Le Città dell’olio socie dell’Associazione nazionale, sono Asolo, Arquà Petrarca, Barbarano Mossano, Brenzone, Cavaion Veronese, Galzignano Terme, Illasi, Maser, Monfumo, Pove e Torri del Benaco. La costituzione del Coordinamento regionale è un momento importante per il territorio Veneto olivettato e per l’Associazione nazionale che riunisce 330 paesi e città italiani distribuiti in 18 regioni, caratterizzati dalla presenza dell’olivo. L’assemblea dei soci, sarà un’occasione per parlare dei prossimi programmi dell’Associazione che quest’anno festeggia il 25° Anniversario dalla Costituzione.