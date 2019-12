Alla “Cena del baffo” goliardia e solidarietà

Un baffo alla malattia. A Valbrenta è andata in scena la nona edizione di una curiosa iniziativa che si ispira al “Movember” e punta a sensibilizzare gli uomini sulla prevenzione del cancro alla prostata e al testicolo. La formula è tanto semplice quanto efficace e tutti possono aderire: dal primo novembre di ogni anno i partecipanti smettono di radersi e poi, alla fine del mese, si danno appuntamento per la “Cena del baffo”, durante la quale ci si diverte in compagnia e si raccolgono fondi da devolvere all’Istituto oncologico Veneto. A ogni edizione l’iniziativa raccoglie sempre più entusiasmo e partecipazione e quest’anno sono stati ben 62 i presenti all’appuntamento solidale, tutti con il baffo orgogliosamente in bella mostra. Oltre a tanti valligiani, sono arrivate persone da tutto il Bassanese e pure da Vicenza e di tutte le età, dai 17 ai 70 anni. «Abbiamo cominciato in tre - racconta Denis Pontarollo, uno dei fondatori dell’iniziativa assieme a Saul Ferrazzi e a Marco Costa - e da allora la “Cena del baffo” ha riscosso sempre più successo. Ci siamo ispirati al “Movember”, evento partito in Australia su iniziativa di una squadra di rugby, e siamo soddisfatti perché riusciamo a coniugare in un unico evento goliardia, sensibilizzazione sulle malattie oncologiche che colpiscono gli uomini, perché la prevenzione è fondamentale, e solidarietà concreta». La “Cena del baffo” si è svolta al Ristorante Contarini, che ha sposato la causa garantendo un servizio da... leccarsi i baffi a prezzo di favore. Il resto lo hanno poi fatto i partecipanti grazie alla lotteria con oltre cento premi in palio: alla fine della serata gli organizzatori hanno raccolto circa mille euro, tutti devoluti allo IoV. Naturalmente non potevano mancare i premi ai look migliori e a quelli più particolari: a sfoggiare il“baffo dell’anno” è stato Giorgio Cavalli, mentre il “baffo gagliardo” lo ha portato Tommaso Campana; a Christian Moro è andato il premio “baffo Freddy Mercury” e ad Andrea Serafini quello per il “baffo più giovane”. Infine, il premio per il “baffo più curato”, in memoria di Daniele Borsa, un amico mancato di recente, è stato vinto da Denis Gheller. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

D.M.