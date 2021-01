Una protesi per saltare, il regalo più bello a 7 anni dall'associazione di Bebe Vio

Non poteva esserci un regalo migliore di compleanno. Lorenzo Frigo, sette anni compiuti il 27 dicembre, non vede l'ora di testare le possibilità offertegli dalla sua nuova protesi sportiva. Il suo entusiasmo e la sua energia sono contagiose e, sentendo il racconto della mamma Elisa, viene davvero voglia di darsi una mossa perché niente è impossibile. Lorenzo, che vive con la famiglia a Rossano Veneto, è nato con una patologia all'arto inferiore sinistro. L'ipoplasia con assenza di rotula non gli permetteva di piegare il ginocchio e la gamba era più corta dell'altra.

Fin da piccolo ha seguito l'insegnamento del suo idolo Alex Zanardi: «Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai». In estate ha iniziato a praticare l'atletica con il Marconi Cassola. E ora, grazie all'associazione Art4sport di Bebe Vio, Lorenzo, ha ricevuto una nuova protesi adatta a correre e saltare.

«Grazie a questa iscrizione ha potuto entrare a far parte del team di Art4Sport, la cui presidente è la mamma di Bebe Vio, che gli ha permesso di ricevere una protesi sportiva da corsa. Abbiamo condiviso anche il rafting con gli altri ragazzi del gruppo e la prima cosa che ha detto è stata "Mamma, ma sono tutti come me!". Poteva essere felice anche lui come i suoi amici».

Ma Lorenzo non vuole fermarsi qui: ha già chiesto una corda per saltare e vorrebbe provare anche la handbike come il suo idolo Zanardi. Ha capito che la sua forza è sulle braccia ed esiste una bicicletta che può muovere con gli arti superiori per andare ancora più veloce, il suo più grande desiderio. Come ogni atleta, è alla continua ricerca di migliorare le sue capacità motorie e con caparbietà cerca costantemente di superare i propri limiti. Non fermarti Lorenzo, il bello è appena iniziato.