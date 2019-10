Ubriaco, infierisce su moglie e figlia

Torna a casa ubriaco, picchia la moglie e la figlia che poi si barricano in camera da letto e danno l’allarme alla polizia. E’ l’ultimo caso di maltrattamenti in famiglia a Bassano. Un episodio che si somma alla lista sempre più lunga di segnalazioni e denunce di “codici rossi”: la nuova corsia preferenziale di indagine dedicata alle violenze contro donne e minori. Tutto è avvenuto domenica in un’abitazione in via Bosa, tra viale Venezia e Ca’ Baroncello. Da lì è partita la telefonata alla centrale operativa del 113: «Aiutateci, mio marito è fuori di sé». Immediato l’intervento degli agenti del vicequestore Elena Peruffo. Secondo quanto ricostruito il capofamiglia, un bassanese di 53 anni, aveva fatto ritorno a casa completamente ubriaco. Non era la prima volta, anzi. Per questo la moglie avrebbe rimproverato al coniuge il comportamento irresponsabile del coniuge. Per tutta risposta l’uomo le ha sferrato un pugno in pieno volto, facendole saltare un dente e facendola stramazzare a terra. Poi avrebbe continuato a infierire fino all’arrivo della figlia maggiorenne che è accorsa in aiuto alla madre. Il bassanese allora si è accanito anche su di lei, iniziando a prenderla a calci. Le donne poi sono riuscite a correre verso la camera da letto, portando con loro anche il figlio più piccolo della coppia, minorenne. Si sono chiuse nella stana e hanno dato l’allarme. Le due donne sono state trasportate all’ospedale San Bassiano per essere medicate. Alla mamma i medici hanno riscontrato ferite e lesioni guaribili in oltre venti giorni: più leggera invece la prognosi della ragazza. Nessuna di loro, almeno per ora, ha voluto sporgere denuncia e nemmeno ottenere l’aiuto di una casa protetta, che avrebbe potuto ospitarle il giorno stesso. Le indagini della polizia però proseguono e potrebbe scattare una denuncia d’ufficio. L’attenzione e la disponibilità degli enti di tutela restano, la speranza è che tutte le vittime di violenze trovino sempre il coraggio di denunciare e che non accettino mai di sottoporsi a tali soprusi, nemmeno per una sola volta, perché la cronaca insegna che in molti casi non sarà mai l’unica e tantomeno l’ultima. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Cavedagna