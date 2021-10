Trovato con un etto di cocaina in casa: arrestato pusher 24enne

Un arresto per droga nel pomeriggio di ieri a Rossano Veneto. Alle 16.30 i carabinieri hanno fermato un'Audi A7 con al volante un operaio di 23 anni, residente a Segusino (Treviso). Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di due bustine contenenti cocaina. Messo alle strette, ha quindi spiegato di averle ricevute poco prima da Josè Miguel Difo Calcano, 24enne di origine domenicana ma residente a Rossano Veneto.

È quindi scattata la perquisizione a casa di quest'ultimo, dove i militari hanno trovato, nascosti in un barattolo, 16 involucri di vario peso per più di un etto di cocaina. Oltre alla droga sono stati trovati nell'abitazione 3.500 euro in contanti, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sequestrato

Per Josè Miguel Difo Calcano sono invece scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Vicenza. Il 23enne, invece, è stato segnalato quale consumatore di droga.