Trentunenne al volante perde il controllo e l'auto piomba nella casa di una famiglia

Non fa la curva e va a schiantarsi contro il muro di un'abitazione, entrando con l'auto direttamente nella casa che ospita una famiglia di pachistani: paura, ma fortunatamente nessun ferito, ieri pomeriggio a Mussolente. Solo la fortuna ha voluto che gli abitanti della casa in quel momento si trovassero in un'altra parte dello stabile. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 10 luglio, all'intersezione tra via Sterni e via monsignor Negrin, ai confini con il territorio comunale di Romano d'Ezzelino.

Erano circa le 16.30. Un'Audi A3 condotta da Adamo Lando, 31 anni, abitante a Rossano Veneto, stava percorrendo il rettilineo della provinciale quando l'automobilista ha perso il controllo del mezzo, tagliando di netto la curva e andando a schiantarsi contro il muro dell'abitazione, abbattendolo del tutto. Il giovane alla guida è rimasto illeso, uscendo autonomamente dall'abitacolo del mezzo semidistrutto. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe allontanato a piedi ma si sarebbe presentato più tardi ai carabinieri.

La zona della casa coinvolta nel sinistro ha subìto gravissimi danni, tanto che i vigili del fuoco sono stati costretti a puntellare parte dei muri perimetrali. Oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rosà.