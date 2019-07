Dolce Consort in concerto a S. Pietro

I componenti del Dolce Consort Ensemble, il laboratorio di musica antica con sede a Tezze, composto da una quarantina di ragazzi e diretto da Nicola Santochirico, hanno coronato il loro sogno: hanno suonando per Papa Francesco in piazza San Pietro, davanti a 50 mila persone. «È stata un’emozione immensa per tutti – ricorda Mara Fiorese, presidente del gruppo da più di due anni e neoeletta consigliere comunale con delega alle politiche della famiglia – che si è ripetuta dopo averlo incontrato, lo scorso anno, in udienza privata, nel giorno di San Valentino. Ricordo che il Papa era molto profondo nel parlare, nel suo volto si leggeva sincerità e si capiva che aveva a cuore la nostra situazione». I fatti riportano a quando, dopo aver inviato una lettera in Vaticano, nella quale erano stati illustrati i momenti poco felici che hanno accompagnato il gruppo nel proprio percorso alcuni anni prima, presentando al contempo anche caratteristiche e capacità della formazione musicale, i ragazzi sono stati ricevuti da Papa Francesco. Lui ha saputo ascoltarli, dando spazio, attenzione e consolazione alle loro parole. Di recente il santo Padre, rievocando quella visita così speciale, si è rivolto a Mara, elogiandola per la sua professionalità. «Il Pontefice mi ha detto di “vedere i ragazzi molto più sereni” – riferisce Fiorese – e che “ciò significa che è stato fatto un buon lavoro” dando ascolto alle sue parole quando mi disse di “non mollare e di continuare in questo bellissimo impegno”». Incredulità e viva emozione in tutto il gruppo, la stessa emozione che li ha poi accompagnati anche nel tour a Matera, dove i componenti del Dolce Consort Ensemble si sono esibiti alcuni giorni dopo il concerto in piazza S. Pietro, grazie al patrocinio e assessorato della cultura della Regione Veneto e del patrocinio del Comune di Matera. Ma il Dolce Consort Ensemble non si ferma: a fine luglio i giovani suoneranno ad Assisi e a Marciano della Chiana in occasione del festival “Suoni della torre”, uno dei più importanti festival italiani di musica antica, durante il quale si esibiscono anche i più grandi professionisti del settore. Il loro percorso continuerà il due settembre: saranno infatti presenti alla 76. Mostra del Cinema a Venezia. «Il progetto è stato abbracciato a piene mani dall’ufficio cultura della Regione Veneto che ci ha messo a disposizione i mezzi per andare al Lido – spiega con entusiasmo Mara Fiorese – e, anche grazie all’interessamento del consigliere regionale Nicola Finco, i musicisti si esibiranno per un evento tanto importante, che offrirà loro la possibilità di imboccare nuove e importanti strade. Il Dolce Consort Ensemble infatti, sta lavorando per un grande progetto che se andrà in porto li porterà sul tetto del mondo». Al Festival potranno suonare un paio d’ore a margine di una conferenza stampa di presentazione di un film in concorso. «Sono il primo gruppo di non professionisti a essere invitati – aggiunge concludendo la presidente della formazione – infatti, a parte gli insegnanti, nessuno dei ragazzi ha frequentato scuole di musica o conservatori e per tutti loro si tratta di un hobby». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Rancan