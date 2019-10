Dolce Consort Ensemble Un exploit veneziano

Elena Rancan Esperienza indimenticabile quella vissuta dai giovani del Dolce Consort Ensemble di Tezze che hanno portato il loro repertorio musicale alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nello spazio della Regione Veneto. Dopo l’esibizione davanti a Papa Francesco in piazza san Pietro lo scorso aprile, il gruppo ha eseguito brani su copie fedeli di strumenti antichi, proponendo musica che poteva essere interpretata come la colonna sonora di un film. L’ensemble, che propone musica tardo-medievale, rinascimentale e barocca, è composto da una quarantina di giovani dai 6 ai 26 anni ed è diretto da Nicola Santochirico, con la presidenza di Mara Fiorese. «Porto dentro di me emozioni difficili da esprimere - esordisce Mara Fiorese – ma, sono contenta di aver visto i miei ragazzi finalmente sorridere, felici ed orgogliosi di essere a Venezia, loro che mai si sarebbero aspettati una cosa simile, perché si sono sentiti importanti, in un’ambientazione così diversa». «Stiamo andando sempre più in alto - prosegue Fiorese - e questa esperienza ci sta facendo crescere ancora di più. Ringrazio l'Amministrazione di Tezze che da sempre ci è vicina e permette ai miei ragazzi di vivere emozioni che non pensavano esistessero». Accanto a loro, anche il vice sindaco Valerio Lago, l’assessore Elisa Marchiorello e il presidente del consiglio Mauro Brotto. «E’ stata un’esperienza magica che ci rende orgogliosi e che ci sta dando molta energia – aggiunge Marchiorello – Si tratta di una grande soddisfazione per la nostra comunità e non solo. Passo dopo passo questi ragazzi stanno conquistando il cuore di tutti noi». Una giornata che, anche il vice sindaco, ha vissuto in modo speciale. «In questa occasione, qualità, professionalità, umiltà assieme a dedizione e amore per la musica hanno mostrato la loro massima espressione - ha puntualizzato Lago - qualcuno dovrebbe imparare da questi ragazzi». Congratulazioni sono giunte anche dal sindaco Luigi Pellanda e dai numerosi accessi social che, giorno dopo giorno, hanno condiviso l’evento. • . © RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Rancan