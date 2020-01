Spariti i milioni dei risparmiatori Bancario indagato

Una truffa dall’ammontare che potrebbe sfiorare gli otto milioni di euro, di cui quattro già contestati come svaniti dai conti di una decina di risparmiatori veneti. Tra le vittime, anche bassanesi. Secondo le denunce presentate, e le ipotesi della Procura della Repubblica di Treviso, Roberto Battagello, 60 anni, ex direttore della filiale di Riese Pio X di Veneto Banca, poi passato ad altro istituto e oggi in prepensionamento, avrebbe raggirato un’ottantina di clienti: imprenditori, pensionati e artigiani, che negli ultimi trent’anni gli avevano affidato i loro risparmi. Tra loro ci sono anche sette bassanesi. Nelle denunce, alcune delle quali presentate ai carabinieri della Compagnia di Bassano, si elencano le accuse di truffa, falso materiale, riciclaggio. Le indagini, disposte dalla Procura di Treviso e condotte dai carabinieri di Riese Pio X, sono scattate lo scorso anno in seguito alle prime denunce formalizzate dalle vittime, ma gli approfondimenti investigativi sono tuttora in corso. Battagello, dal canto suo, contesta la ricostruzione dei fatti, ed è intenzionato a provare anzi di avere sempre agito nell’interesse dei suoi clienti, esponendosi anche personalmente perché non ne risentissero nei momenti di difficoltà degli investimenti. L’ipotesi d’accusa però è pesante e cita anche presunti report finanziari fasulli ed estratti conto taroccati. Tutto, sulla carta e sui rendiconti annuali presentati dal bancario ai clienti, pareva in regola, con guadagni anche lusinghieri, ma la realtà era un’altra. Secondo quanto emerso, il bancario avrebbe finto di investire i soldi dei risparmiatori in fondi azionari e obbligazionari, tenendo per sé la maggior parte delle somme. E si tratterebbe di somme da capogiro, in parte svanite con il crac di Veneto Banca, il resto intascato dal presunto dipendente infedele. L’ipotesi degli inquirenti è che il denaro che i risparmiatori avevano affidato a Battagello in realtà non sia mai stato investito. Le somme non sarebbero tracciabili perché versate in contanti e sarebbero state depositate dallo stesso bancario in conti a lui intestati. Sempre secondo l’accusa, quando alcuni clienti chiedevano di rientrare delle somme investite, il consulente finanziario avrebbe utilizzato i fondi di nuovi clienti per saldare quelli dei vecchi. Anche con il crac di Veneto Banca e con il passaggio del funzionario a un altro istituto, nella sede di Mestre, dove Battagello ha lavorato fino al recente prepensionamento, ai clienti sarebbero arrivate rassicurazioni circa i loro investimenti, con rendiconti che continuavano ad arrivare con precisione. Tutto sarebbe filato liscio fino alla metà dello scorso anno, quando da diversi investitori è arrivata la richiesta di rientrare del proprio denaro: senza nuovi clienti e nuovi conti da cui prelevare i soldi necessari a coprire le richieste, il sistema sarebbe crollato in poco tempo. I clienti non hanno più creduto alle rassicurazioni del banchiere, e hanno iniziato a presentare denunce alle forze dell’ordine. Battagello è intenzionato a dare battaglia per difendersi dalle accuse nei suoi confronti, che ritiene infondate. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Cavedagna