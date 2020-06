Ritrovata dai carabinieri una preziosa borsa di coccodrillo rosso Louis Vuitton, del valore di circa 20 mila euro, sparita da una boutique bassanese. La borsa griffata, ceduta in conto vendita ad un negozio di Bassano del Grappa da un vicentino, che a sua volta l’aveva ricevuta in eredità da una defunta zia, era stata sottratta all'interno di “Le Tresor” di via Zaccaria Bricito.

A denunciare la sparizione era stata la titolare del negozio. Nel giro di pochissimo tempo, però, i carabinieri hanno identificato le responsabili del furto. I militari della stazione di Bassano, in seguito all'acquisizione delle immagini della boutique e di altri negozi del centro storico, nonché dall’analisi del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno dato esecuzione a due decreti di perquisizione emessi a carico di due donne: una 57enne e la figlia 24enne residenti a Castelfranco Veneto ed entrambe pregiudicate.

La borsa recuperata è stata sequestrata dai carabinieri in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. Le due donne sono state denunciate.