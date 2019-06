BASSANO. Mentre l'Italia è ancora in corsa ai mondiali di calcio femminile di Francia, competizione sempre più seguita, il pallone rosa bassanese invece esulta già. Dopo l'entusiasmante stagione 2017/2018, in cui il Jefry, storica squadra amatoriale femminile di calcio a 5 di Bassano, conquistava il campionato provinciale di Vicenza Tuttocampo Cup, il 2° posto alle fasi regionali e il 4° posto alle finali nazionali, quest'anno le ragazze di mister Ernesto Lunardi hanno fatto molto meglio, ottenendo davvero ottimi risultati nelle varie competizioni.La squadra composta da Chiara Tres, Lisa Sedran, Jessica Bernardi, Irene Bordignon, Marta Nichele, Giovanna Battaglia, Valentina Pozza, Cristina Moro, Anna Giorgia Carollo, Isabella Lioy e Jenny Berto ha dimostrato in questa stagione le sue grandi qualità in campo e la solidità del gruppo con un buon terzo piazzamento provinciale, un secondo posto a livello regionale e il raggiungimento della finalissima nazionale del circuito Csen Tuttocampo a Tortoreto Lido, in Abruzzo. Torneo nel quale il Jefry ha superato il girone come prima squadra, vincendo tutte le partite, e qualificandosi direttamente ai quarti di finale. Quindi un'altra vittoria con conseguente accesso alle semifinali contro l' Asd Bruffalori (campione di Sicilia), battuto garantendosi la finalissima.Finale purtroppo però persa dal team bassanese alla lotteria dei rigori contro una squadra padovana dopo uno 0-0 combattutissimo e sotto un incessante tifo a favore delle Jefry's girls.«Tutti questi risultati - spiegano le giocatrici della squadra - sono stati raggiunti grazie all'affiatamento di questo gruppo, una vera famiglia nata più di 15 anni fa, composta non solo da giocatrici dai 25 ai 40 anni e da un allenatore instancabile e motivatore, ma anche da amici sponsor quali Gianfranco "Jefry" Marini (Magazzino del Caffè), Eros Scremin (Carrozzeria Scremin) e Alessandro Zen (Garden Relais), che hanno reso possibile tutto ciò. Ora largo ai festeggiamenti, che in questa squadra non mancano mai, per quest'altra stagione agonistica da incorniciare e poi penseremo alla prossima annata sportiva. E come sempre, "Forza Jefry!».