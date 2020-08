Non ce l’ha fatta, ma nel segno della generosità che lo ha contraddistinto in vita, donerà i propri organi Ruggero Paolo Marchetti, il motociclista di Rossano Veneto, vittima di un’uscita di strada fatale avvenuta lunedì scorso mentre rientrava nella sua abitazione di via Castion.

Dopo cinque giorni di agonia trascorsi in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza, Marchetti è deceduto nel tardo pomeriggio di venerdì, a causa di complicanze del quadro clinico già particolarmente delicato.

L’incidente che ha coinvolto il motociclista era avvenuto lunedì scorso, intorno alle 14, quando il pensionato, ex macellaio, stava percorrendo proprio in sella al proprio scooter. All’improvviso, all’altezza di una curva, Marchetti aveva inspiegabilmente proseguito dritto mentre il mezzo, finito fuori controllo, aveva prima invaso la corsia opposta di marcia, per poi andare ad impattare contro la cancellata di un’abitazione che costeggia la via.

Lorenzo Parolin