Un motociclista di 65 anni residente a Rossano Veneto è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale che si è verificato ieri a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 19 in viale Brigata Piacenza, una strada che porta nel centro del paese staccandosi dalla provinciale che costeggia il fiume Piave. Per cause in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un'automobile. L'impatto è stato piuttosto violento. Il centauro è stato sbalzato sull'asfalto e ha perso conoscenza. Praticamente illeso il conducente della vettura, che ha immediatamente dato l'allarme.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, è intervenuto l'elisoccorso, che ha trasportato il motociclista all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove poi ha ripreso conoscenza. La prognosi è riservata.