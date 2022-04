Rubano sei uova di Pasqua: denunciati in tre. Nei guai 18enne, il fidanzato e la madre

Denunciati per furto di uova di Pasqua una ragazza 18enne, il fidanzato e la madre di quest'ultimo. Il trio era stato fermato, qualche giorno fa, da una pattuglia di Polizia mentre si aggirava con fare sospetto, in via Capitelvecchio a Bassano del Grappa. La coppia - un uomo di 27 anni ed una donna di 55 anni, entrambi residenti a Borgo Valsugana (Trento), che sono poi risultati essere madre e figlio con a carico numerosi precedenti - avevano con sè delle borse della spesa; mentre la giovane, incensurata, spingeva un carrello pieno di oggetti, tra cui c'erano sei uova di cioccolato per un valore di 91 euro.

Fin da subito, pur essendo stati controllati assieme, i tre soggetti negavano di conoscersi, forti del fatto che la ragazza risultava residente a Santa Maria di Sala (Venezia). Insospettiti dall’atteggiamento dei tre, gli agenti chiedevano loro di esibire gli scontrini comprovanti l'acquisto della merce. Ma mentre madre e figlio erano in possesso del biglietto fiscale, la ragazza non era in grado di fornire giustificazioni dell’acquisto di 6 uova di cioccolato di marche diverse. Solo dopo aver nuovamente negato di conoscere madre e figlio, la 18enne ha ammesso di aver rubato la refurtiva nel supermercato “Interspar” all’interno del centro commerciale “Il Grifone”.

Solo dopo aver eseguito un controllo del sistema di videosorveglianza del supermercato, gli agenti sono stati in grado di comprovare l’effettiva responsabilità della ragazza relativamente al furto. La stessa, quindi, è stata accompagnata al Commissariato e denunciata indagata in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Da ulteriori accertamenti, anche in collaborazione con personale del Norm dei Carabinieri di Borgo Valsugana, è emerso che i tre soggetti sono tutti residenti a Borgo. Si è così accertato, inoltre, che la ragazza è la fidanzata del giovane ventisettenne. Inoltre, accertata la corresponsabilità nel furto, da parte sia del 27ene fidanzato della ragazza sia della madre dello stesso, i due sono stati anch’essi indagati in stato di libertà per il reato di furto. Infine, il questore di Vicenza ha emesso a carico di tutti tre i soggetti, anche il foglio di via dal comune di Bassano del Grappa, con divieto di ritorno nello stesso Comune per tre anni .