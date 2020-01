Sgominata dall’Arma la banda della cocaina

Un giro di cocaina imponente, che dalla Slovenia e dal Belgio arrivava in Italia per essere spacciata sulle “piazze” del Padovano e del Vicentino. Le indagini meticolose condotte dai carabinieri di Cittadella, in collaborazione con i militari della Compagnia di Bassano, hanno portato alla denuncia di 14 albanesi, tra loro ci sono anche Avni Taularaj, 38 anni, e Anca Maria Cojocaru, di 31, entrambi residenti a Rossano Veneto. La banda di professionisti era ben inserita nel tessuto sociale locale. Di giorno i suoi componenti erano operai insospettabili ma di sera, svestita la casacca dei bravi dipendenti, indossavano quella degli spacciatori navigati, tanto che tra il 2017 e il 2019 erano riusciti a crearsi una rete di decine di clienti fidelizzati tra L’Alta Padovana e il Vicentino. Tutto era iniziato nel gennaio dello scorso anno con l’arresto a Cittadella di Klodjan Basha, 37 anni, considerato dagli inquirenti il grossista della banda, che lo scorso luglio con rito abbreviato era stato condannato a sei anni e 8 mesi. Con serrati pedinamenti, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire le modalità dello spaccio organizzato. Dagli esiti investigativi è emerso che la droga veniva nascosta all’interno di una Peugeot 206, posteggiata davanti a un asilo di Cittadella. Da qui la cocaina veniva suddivisa tra gli spacciatori che la vendevano anche a decine di clienti vicentini. Lo stupefacente veniva smerciato anche in confezioni da 40 grammi. Con gli introiti i malviventi erano riusciti ad acquistare pure un intero palazzo nel Padovano e a una Bmw X3. Il pm Benedetto Roberti ha chiuso le indagini e presto chiederà i rinvii a giudizio. Nel registro degli indagati, sono finiti anche Shkelquim Reka 38 anni, Genard Kaziu 32 anni, Fatos Ismailaj 44 anni, Brijan Kaziu di 20 anni, Donard Libani 28 anni, Olsi Mesiti 26 anni, Elona Reka 33 anni, Aurel Marcku 23 anni e Kevin Ajazi 24 anni. •

Francesca Cavedagna