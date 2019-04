ROSSANO VENETO. «Siamo due medici dell’ospedale», ma l’anziana capisce la trappola e li mette in fuga. Poteva finire come l’ennesimo caso di truffa, invece l’altro ieri a Rossano una pensionata di 77 anni, costretta a letto per una malattia, ha sventato i piani dei due furbastri anche se ciò non le ha risparmiato una brutta esperienza.

Erano circa le 13.40 di giovedì quando nell’abitazione si sono presentati due finti operatori sanitari: un uomo e una donna. La proprietaria di casa era a letto. I due si sono presentati come medici. All’inizio la signora gli ha creduto. Poi qualcosa l’ha messa in allarme. La vittima ha reagito subito, e col telefono in mano, ha detto di aver chiamato la polizia. A quel punto, i malviventi hanno capito di non aver altra scelta se non quella della fuga.