Letture ad alta voce e Giro fiaba con Halloween

Sono due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni a a Villa Caffo, sede della biblioteca civica di Rossano Veneto. Mercoledì si terrà con inizio alle 14,30 l’evento per i genitori di lettura ad alta voce dedicati ai bimbi fino ai tre anni. Mamme e papà possono ovviamente partecipare con i figlioletti. Interverranno Laura Bertoncello, che segue questa specifica attività, Roberta Corrò, medico pediatra e l’assistente sanitaria Silvia Fietta del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 7 Pedemontana. L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Nati per leggere”, dall’assessorato alla famiglia del quale è responsabile Helga Battaglin e dall’associazione “Genitori più”. Domenica 27 si svilupperà il “Girofiaba a tema: Hallowen”, una passeggiata per visitare gli scorci più suggestivi di Villa Caffo, alternati a racconti di fiabe. L’incontro, coordinato da Pippo Gentile e Angela Graziani di Ullalà Teatro, prevede una serie di manifestazioni artistiche, teatrali, di danza e di altro genere che si terranno nella sale della struttura con la presenza di diverse compagnie d’arte. I bambini con i genitori suddivisi gruppi per assistere alle rappresentazioni. Il primo gruppo si muoverà alle 12,30 l’ultimo alle 19,30. •

L.Z.