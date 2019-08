Incontri e laboratori per “Il Veneto che legge”

Anche Rossano, tramite l’assessorato alla cultura e all’infanzia e la biblioteca “Giulio Cisco”, sarà protagonista de “Il Veneto che legge” con una serie di appuntamenti a settembre. Gli incontri, previsti nella sede della biblioteca stessa a Villa Caffo, per i quali sono obbligatorie le iscrizioni, verranno inaugurati giovedì 12 alle 16,30 con un laboratorio e letture in inglese per bambini dai tre ai sei anni. Il Gruppo Lettori proporrà il tema: “A trip to the Moon” (Un viaggio verso la luna). Lo stesso giorno, alle 21, nella sala conferenze l’associazione “Atelier della Formazione” proporrà un veneto gratuito, aperto a tutti, denominato “Staffetta letteraria – La gaia scienza. L’arte di leggere libri scientifici: scegliere quelli ben scritti, imparare un sacco di cose e divertirsi come matti”. Nell’ambito delle giornate della “Maratona di lettura”, venerdì 20 settembre alle 16,30 verranno presentate ai bambini “Storie della luna”. Il giorno successivo, nella saletta “Crea-ti-và” Samuele Degetto, a partire dalle 15, intratterrà 12 bambini con per un laboratorio di pittura dedicato a Leonardo da Vinci. Sabato 28, nell’ambito di “Nati per leggere”, letture animate per bambini. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.Z.