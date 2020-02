Gli inquilini assenti i ladri portano via gioielli e una Bmw

Nuovo furto a Rossano Veneto: questa volta i ladri se ne sono andati con alcuni monili e pure con una Bmw serie 2, parcheggiata davanti casa in via Novellette. L’allarme è partito da Valentina Berno, parente della vittima, che è via di casa in questi giorni. Indagano i carabinieri di Bassano. L’allarme è scattato nella serata di martedì, quando gli inquilini hanno fatto rientro a casa e si sono subito accorti che qualcosa non andava. La banda, con tutta probabilità, ha agito nel pomeriggio. Prima i malviventi hanno forzato un infisso e poi hanno rovistato in alcune stanze concentrandosi nella camera dove erano custoditi alcuni gioielli. Trovati i monili, i ladri devono aver deciso che non bastava. Nell’appartamento hanno trovato le chiavi della Bmw che il padrone aveva lasciato parcheggiata all’esterno. Probabilmente alla banda serviva un mezzo “pulito”, quindi non segnalato alle forze dell’ordine, col quale mettere a segno nuove razzie. Allora si sono impossessati delle chiavi, come se nulla fosse sono usciti, hanno messo in moto e sono fuggiti. Il bottino, Bmw esclusa, ammonta a qualche migliaio di euro. Questo è il secondo furto avvenuto a Rossano in pochi giorni. La scorsa domenica ignoti si erano introdotti nell’abitazione di un anziano, utilizzando le chiavi di casa, di cui pare conoscessero alla perfezione il nascondiglio esterno. In quel caso, proprio per il fatto che il pensionato era in casa, il colpo era fallito. Le indagini dei militari continuano a pieno ritmo, insieme al potenziamento dei controlli di prevenzione e sicurezza attivati in tutto il territorio bassanese. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.C.