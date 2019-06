Eleganza e allegria alla“Cena in bianco”

Una cena in... bianco all'aperto, con un successo di presenze che pur alla prima edizione ha superato ogni più ottimistica previsione degli organizzatori, vale a dire i componenti del direttivo del Circolo San Rocco aggregato a "Noi Associazione" della parrocchia di Mottinello Nuovo. L'avvenimento si è svolto in provincia di Padova ma a pochi metri di distanza di Villa Comello di Rossano, il cui direttore, padre Mariano Florio, presente alla serata, aveva messo a disposizione la struttura per garantire la manifestazione in caso di maltempo. Tra le autorità, i sindaci Morena Martini e Italo Perfetti, neo primo cittadino di Galliera Veneta, con diversi altri componenti delle due amministrazioni e con il parroco di Mottinello Umberto Andreetto. L'dea della cena con i partecipanti rigorosamente vestiti di bianco è sorta ad alcuni componenti del circolo San Rocco quando l'anno scorso, in vacanza in Puglia, a Vieste, si sono imbattuti in un avvenimento analogo che li ha piacevolmente sorpresi. Così è stato allestito l'appuntamento di Mottinello al quale hanno partecipato circa 200 persone, aperto a tutti, anche ai bambini di ogni età. La più anziana del gruppo aveva 87 anni. «Come organizzatori - ha spiegato Loris Cusinato, del Circolo San Rocco - abbiamo preparato i tavoli e allestito addobbi meravigliosi grazie alle sorelle Flavia e Bruna Faggion. I partecipanti, arrivati da diversi comuni del circondario, invece hanno portato sia il cibo preparato a casa, sia le vettovaglie. È stata un'esperienza fantastica, entusiasmante, tanto che abbiamo già deciso di programmare la “Cena in Bianco” anche per il 2020». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.Z.