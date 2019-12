Ecco il piano per eliminare le barriere

Il piano dell’eliminazione delle barriere (Peba) a Rossano Veneto verrà presentato giovedì 12 dicembre alle 20,30 in un incontro pubblico nella sala consiliare. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei cittadini un questionario e i risultati verranno appunto analizzati quella sera. «Sono state diverse – ha affermato il sindaco Morena Martini – le osservazioni dei residenti e ne siamo veramente felici. Ritengo doveroso sottolineare che nei nostri archivi esiste dal 1990 un Peba, mai ripreso in mano fino alla mia amministrazione precedente e all’attuale. In questi anni abbiamo svolto un consistente lavoro per favorire l’accesso ai disabili negli edifici pubblici con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ora analizzeremo il risultato anche delle segnalazioni delle difficoltà dei privati. In base alle esigenze che emergeranno sarà approntato un piano di interventi che realizzeremo senza però definire una scadenza. Procederemo, per eliminare le criticità, di volta in volta, in base alle possibilità economiche». © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.Z.