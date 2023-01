Rossano Veneto spunta nella classifica dei migliori avvistamenti Ufo in Italia

Archiviato l'anno vecchio, è tempo di bilanci. Alcuni davvero originali. Nella classifica dei migliori avvistamenti Ufo in Italia del 2022, per esempio, compaiono anche i cieli vicentini: in particolare quelli di Rossano Veneto. Il Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M.) ha recentemente postato una video collection su You Tube per mostrare, a loro detta, quanto gli avvistamenti Ufo siano stati piuttosto numerosi e significativi anche in Italia, con variegate tipologie di uap; così come viene denominato oggi il fenomeno. Una dato confermato anche dalle statistiche pubblicate negli Stati Uniti d'America.

Quasi 600 avvistamenti in un anno

Le segnalazioni pervenute al CUFOM, sono state molto numerose, quasi 600. Ancora una volta, il tipo prevalente degli "oggetti volanti" (ovni) è stata quello sferico, ma non sono mancati avvistamenti di oggetti con forma discoidale, sigariforme o allungata, affusolata, a forma ovoidale ed anche triangolare, tutte comunque presenti nella casistica ufologica. Gli ufo, in alcune circostanze erano più di due, alcuni stazionari, altri lenti, veloci o velocissimi, rossi o bianchi, a bassa, media o alta quota.

Nel 2022, sono stati pubblicati anche avvistamenti di strani fasci di luce, spesso in movimento, avvistati sotto le nuvole, ma anche in mezzo o sopra ad esse, spiegabili nella maggior parte dei casi con fari di discoteche o comunque riflettori puntati verso il cielo. Tuttavia, in un significativa percentuale, dove è sembrato anche di vedere degli oggetti volanti, non si è trovata una spiegazione convenzionale convincente.

Nella classifica dei migliori avvistamenti c'è Rossano Veneto

La classifica Centro Ufologico Mediterraneo si riferisce a molte regioni italiane:

Campania con 8 video

Sicilia con 3 video

Emilia Romagna con 2 video

Lombardia con 2 video

Abruzzo con 1 video

Veneto con 1 video

Tuttavia, dichiara il presidente del CUFOM, Angelo Carannante, le regioni interessate sono stata, in pratica tutte, con innumerevoli località: Luserna San Giovanni (Torino), Torino, Ragusa, Palermo, Siracusa. Salerno, Lamezia Terme (Catanzaro), Milano, Trento, Genova, Ferrara, Lecce, Citerna (PG), Rossano Veneto (Vicenza), Marano di Napoli.

Nel 95% dei casi si è trattato di fenomeni naturali o "umani"

Nel 95% dei casi, i testimoni hanno confuso fenomeni naturali o convenzionali-umani con fenomeni ufologici, scoprendosi così che si trattava di: satelliti in orbita anche Starlink, mongolfiere, lanterne cinesi, la Stazione Spaziale Internazionale, astri come pianeti o stelle, droni, aerei o elicotteri, riflessi, volatili e così via.

Anche il 2023 è iniziato con avvistamenti molto interessanti e che saranno resi pubblici al più presto possibile, dopo le opportune indagini.